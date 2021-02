Laeticia Hallyday, le "coeur brisé" : en deuil, elle rend hommage à un tendre compagnon

Nos boules de poils préférées ne sont malheureusement pas éternelles. Laeticia Hallyday vient d'en faire l'expérience. Lundi 8 février 2021, l'ancien mannequin a publié un tendre hommage adressé à Apple, le petit chien yorkshire qui appartenait à sa maman, Françoise Thibaut.

"Au revoir ma petite Apple. Tu vas tellement me manquer, mon coeur est brisé aujourd'hui... Tu étais le plus gentil... Repose en paix mon ange. Nous t'aimons tellement. Tu restera pour toujours dans nos coeurs", a écrit la maman de Jade et Joy sur Instagram, tout en publiant une série de photos du petit Apple. "Mon bébé Apple a rejoint les anges, les étoiles. Tu m'as tellement donné d'amour, je suis triste", a déploré Françoise Thibaut sur Instagram.

Ce petit chien au regard malicieux a fait le bonheur de ses propriétaires pendant plus d'une décennie. Le 12 septembre dernier, la maman de Laeticia Hallyday fêtait le 10e anniversaire d'Apple. Un bel âge pour un toutou de cette taille.