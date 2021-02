Laetitia Bléger amoureuse : déclaration à son chéri, séduisant athlète de haut niveau

Ainsi, Laetitia Bléger officialise un peu plus son histoire d'amour avec le coureur. L'ex-reine de beauté, qui se décrivait comme "fraîchement célibataire" en 2016, a trouvé chaussure à son pied grâce à Mike Aigroz. Tous les deux partagent une passion pour le voyage, la nature et les sensations fortes.

Ces publications d'anniversaire deviennent une tradition au sein du couple. En février 2020, Laetitia Bléger avait également posté une photo de Mike Aigroz et elle. La Miss France 2004 avait commenté : "Tu es le grain de folie qui manquait à ma vie !"

Dans une récente interview accordée au magazine Ici Paris, Laetitia Bléger est revenue sur son année Miss France, gâchée par la publication de photos d'elle dénudée dans les magazines Playboy et Entrevue. "C'est mon agent de l'époque, à qui j'ai naïvement donné ma confiance, qui m'a trahie. Cette femme m'a fait croire que j'étais comme sa fille. Elle m'a dit qu'on allait faire ces photos pour un magazine de beauté et a profité que je participe au Rallye des Gazelles pour les vendre à Playboy et Entrevue. Je me souviens qu'elle m'a fait signer un papier à la va-vite alors qu'on était en train de me maquiller, a-t-elle expliqué. Je me sentais très mal à l'aise. Je suis pudique et j'ai eu beaucoup de mal à me lâcher. Le photographe n'était pas très net, je ne sais pas s'il buvait de l'alcool, mais il était space. Ça reste un très mauvais moment."

Laetitia Bléger a été marquée par les réactions et les conséquences de ces parutions : "J'étais constamment pointée du doigt. C'était affreux. Mon frère s'est fait virer de l'école après s'être battu avec des garçons qui m'insultaient. Mon père s'est fait railler... Dans mon village de 1 000 habitants, le buraliste avait placardé une affiche de la couverture de Playboy et l'a laissée pendant trois mois ! Je n'aimerais pas faire revivre ça à ma famille. Ça m'a servi de leçon. Je suis devenue très méfiante après."