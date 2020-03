Laetitia Milot et Christophe Licata : Tendres retrouvailles avec Lyana et Livio

L'aventure Danse avec les stars tisse indéniablement des liens. On l'a vu par exemple avec la chanteuse Alizée et le danseur Grégoire Lyonnet qui ont vécu un véritable coup de foudre. Six ans après leur rencontre, ils sont aujourd'hui mariés et parents d'une adorable petite fille. Lorsqu'il ne s'agit pas d'amour, ce sont de belles amitiés qui se forment sur le parquet de TF1, à l'image de celle de Christophe Licata et Laetitia Milot. La paire a participé au concours en 2013 lors de la quatrième saison et, ensemble, ils sont parvenus à se hisser jusqu'à la troisième place de la compétition. Des années ont passé depuis, mais Christophe Licata et Laetitia Milot sont restés soudés. Ils en ont donné la preuve ce dimanche 1er mars 2020.

Sur Instagram, la comédienne de 39 ans a partagé une photo d'elle au côté du pro du cha-cha-cha qui fêtait ses 34 ans, et surprise, leur réunion s'est déroulée en compagnie de leurs enfants. En effet, sur l'image, on constate que Lyana (bientôt âgée de 2 ans) et de Livio (né en février 2017) étaient de la partie. Si leurs visages sont préservés de l'objectif, ils sont sans aucun doute à l'origine des larges sourires de leurs parents. "Hier, c'était la fête des mamies, mais aussi l'anniversaire de @licatachristophe. Quelle belle journée", a inscrit Laetitia Milot en légende de sa publication. Les commentaires bienveillants n'ont pas tardé à fuser. "Vous êtes magnifiques", "Wouaouuuu quelle merveilleuse photo", "Deux belles familles réunies pour un super anniv'", peut-on lire entre autres.

Pour rappel, Laetitia Milot est la maman comblée de Lyana née de ses amours avec son mari Badri. Quant à Christophe Licata, il s'épanouit au quotidien avec son épouse Coralie, sa partenaire de danse depuis de longues années qui a également fait quelques apparitions dans Danse avec les stars, et leur enfant Livio.