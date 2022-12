Laetitia Milot : Sa fille Lyana, à la longue chevelure blonde, face à un choix très difficile...

Les meilleurs moments

"Les meilleurs moments", "Quelque chose me dit qu'à ses 18 ans elle va vite regretter sa réponse", "Ah ah j'adore je vais faire la même à mon fils en espérant qu'il ne choisisse pas la voiture lol", "Oulala la mère sadique XD" ,"Ohhhh Laëtitiaaaaaaa t'es pas gentille, mais à mon avis elle va pas être du même avis à 18 ans ahah", "Trop choupinette, je confirme ..à 18 ans la reine des neiges...elle vous diras "n'importe quoi maman", "C'est un peu du Chantage pour Une petite fille !", ont commenté avec humour les internautes, charmés par l'innocence et la candeur de Lyana.

Maman depuis 2018, Laetitia Milot - atteinte d'endométriose - a réalisé son rêve de devenir mère avec son amoureux Badri. Il y a quelques mois, le couple a célébré leur anniversaire de mariage. "Aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre mariage, déjà 15 ans et plus de 20 ans de vie commune, que les années passent vite. Profitez de chaque instant...", avait-elle écrit en légende d'un cliché d'elle et son mari.