Laëtitia Provenchère (Familles nombreuses) a un nouvel homme : elle a "l'impression de tromper Guillaume"...

L'édition 2022 de la Star Academy étant terminée, le docu-réalité Familles nombreuses, la vie en XXL a fait son grand retour sur TF1, le 28 novembre. Une saison à laquelle participent une fois de plus les Santoro, les Jeanson, les Gonzales, les Romero, les Boibessot, les Bambara ou encore les Fanich. Laëtitia Provenchère a aussi resigné et, dans un extrait dévoilé par la chaîne, on apprend une grande nouvelle la concernant.

Le 10 août 2020, la belle brune a vécu un drame. Ce jour-là, son époux Guillaume est mort à la suite d'un accident du travail. Il était pompier volontaire. "Le jour de son décès, le 10 août, je suis à deux mois de grossesse (...) Guillaume a fait une chute, deux jours auparavant. Il était en intervention sur une toiture et il est tombé sur la tête, ça l'a plongé dans le coma tout de suite", confiait-elle au micro du podcast Le Tourbillon. Depuis, c'est donc seule qu'elle élève ses quatre enfants Nolann (3 ans), Emmy, Lyna et Noëlya (1 an). Un quotidien qu'elle dévoile dans Familles nombreuses, la vie en XXL.

Sans surprise, son histoire a bouleversé le public qui se plaît à suivre son évolution. Si jusqu'ici elle était toujours un coeur à prendre, elle n'avait pas caché qu'elle espérait rencontrer de nouveau l'amour un jour. Mais à l'époque, elle n'était pas encore prête à ouvrir son coeur. Il fallait en plus trouver un homme qui accepte ses enfants. Et le grand jour est semble-t-il arrivé pour Laetitia Provenchère.

Laëtitia Provenchère au bord des larmes

Le 28 novembre, TF1 a dévoilé un extrait sur lequel la mère de famille se confie sur sa situation amoureuse. "Je partage avec vous mon quotidien, mon amour pour Guillaume, pour mes enfants. Mais aujourd'hui, pour être honnête avec tout le monde... Depuis quelques semaines, je commence à échanger des messages avec un homme. D'échanger quotidiennement, je me rends compte que ma solitude est atténuée. La solitude est pesante toute ma journée, même si en soit, je suis avec les enfants. Mais en fait je suis toute seule", a-t-elle confié dans un premier temps.

Laetitia a ensuite expliqué que son quotidien était difficile et que cette présence lui faisait beaucoup de bien. Mais à son bonheur se mêle un autre sentiment qui la fait souffrir. "Je culpabilise parce que je me dis que je n'ai pas le droit. J'ai l'impression de tromper Guillaume, de fauter j'ai du mal à me dire que j'ai le droit. C'est vachement émouvant de me rendre compte que toute ma vie, toute ma vie j'aimerai Guillaume", a-t-elle conclu les larmes aux yeux.