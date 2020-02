Lara Fabian critiquée de manière "horrible, acharnée" dans The Voice

Si vous aviez l'intention de critiquer Lara Fabian, sachez que c'est une perte de temps. Figure phare de la nouvelle brochette de coachs de l'émission The Voice, la chanteuse belgo-canadienne n'hésite pas à exprimer ses sentiments. Un peu trop selon les téléspectateurs qui lui reprochent de surjouer sur TF1, pointant du doigt sa sensibilité à fleur de peau. Pourtant, elle n'est pas près de quitter son siège rouge, confortablement installée auprès de Pascal Obispo, d'Amel Bent et Marc Lavoine. "Ça fait trente ans que j'entends les opinions de chacun, belles, moins belles, horribles, méchantes, acharnées, bienveillantes, explique-t-elle sur Sud Radio. Quand vous rentrez dans le train de ce métier, que vous vous asseyez dans le wagon qui vous est destiné, ou bien vous savez qu'à la fenêtre il y a tout un paysage qui vous regarde et que vous regardez et le sachant, vous voyagez avec cette dimension présente à votre esprit, ou bien vous ne rentrez pas !"

Ça fait longtemps que j'aurais arrêté

Le train des insultes des téléspectateurs, justement, roule sur les rails de son indifférence. Et Lara Fabian ne compte pas garder sa langue dans sa poche : "S'il fallait que je m'arrête face à une critique, face aux gens qui se déversent sur Instagram et sur les réseaux sociaux, s'il fallait que mon temps soit dédié à ceux qui ne m'aiment pas plutôt qu'à ceux qui m'aiment, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. " Ça tombe bien : cette deuxième catégorie est grandissante et traverse les frontières françaises. Avant d'accepter le rôle de coach dans The Voice, Lara Fabian avait déjà, en 2018 et en 2019, fait les beaux jours de la version canadienne du show, intitulée La Voix.