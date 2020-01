Lara Fabian et Céline Dion rivales ? "Je n'ai aucune amertume"

Lara Fabian s'apprête à entamer un nouveau départ, elle qui sera bientôt juge dans la nouvelle saison de The Voice. La talentueuse chanteuse aura effectivement sa place dans les célèbres fauteuils rouges du concours de chant, qui sera diffusé sur TF1 à partir du samedi 18 janvier 2020. En attendant, elle a accordé une interview à nos confrères de TV Grandes Chaînes.

C'est là que Lara Fabian a été questionnée sur sa supposée rivalité avec Céline Dion. "En quoi quelqu'un qui a été inspirant pour moi aurait pu me faire souffrir ? Les médias se sont servis de ça pour me faire souffrir. Je ne suis pas la seule à avoir été une tête de turc", a-t-elle expliqué.

"La liste des personnalités qui ont été ciblées est longue... Aujourd'hui, je n'ai aucune amertume par rapport à ça, aucune tristesse. Je suis assise sur le fauteuil le plus magique de la musique. Je suis maman, je suis épouse, je suis en bonne santé, je suis sereine, je suis heureuse, j'ai vendu 20 millions d'albums. Betty Davis disait quelque chose de magnifique, "il paraît que je ne suis pas aimée par tout le monde, grâce à Dieu, j'en aurais pris ombrage"", a ajouté Lara Fabian.

Cet entretien a été l'occasion pour Lara Fabian de revenir sur les hauts et les bas de sa carrière. "J'ai beaucoup de tendresse et je trouve que j'ai bien tenu le coup car j'ai traversé des choses très lourdes. Et je ne parle même pas du bashing médiatique, je parle des revers, des trahisons, des pertes, des décès : des choses pas faciles que tout un chacun peu vivre mais qu'en temps que personnalité publique, on vit de manière très exposée. Si je me retourne, je me dis : 'Pas mal, ma vieille, tu as tenu le choc !"", a-t-elle confié.

Retrouvez l'interview de Lara Fabian en intégralité dans le dernier numéro de TV Grandes Chaînes.