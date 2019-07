Laura Smet en deuil à nouveau : elle vient de perdre un ami cher

Le quotidien de Laura Smet est décidément partagé entre joie et peine. Ce 31 juillet 2019, la comédienne de 35 ans s'est saisie de son compte Instagram pour rendre un tendre hommage à un ami récemment décédé : l'acteur français Clément Thomas. Une triste nouvelle qui survient 19 mois après la disparition de son père Johnny Hallyday.

"Pour toi Clément Thomas, tu es parti trop tôt parmi les étoiles, je t'aime", a écrit la fille du défunt rockeur et Nathalie Baye en Story. Celle-ci a d'abord partagé une capture d'écran de l'incontournable chanson Imagine de John Lennon, avant de dévoiler un joyeux selfie en noir et blanc avec son acolyte disparu. Tous les deux s'étaient rencontrés sur le tournage du film L'Heure zéro, un long-métrage réalisé en 2007 par Pascal Thomas, le père de Clément Thomas. Aucun détail n'a été donné quant à l'origine du décès de l'acteur, qui avait également joué sous la houlette de Frédéric Schoendoerffer et Jean-Pierre Mocky.