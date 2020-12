Laura Smet : La jeune maman dévoile une photo topless

En commentaire, une avalanche de compliments s'est abattue. "Le portrait craché de votre mère", "Trop belle. Ressemblance papa et maman", "Magnifique Laura, Johnny peut être fier", peut-on lire dans ces réactions de followers sous le charme. Les références aux parents de Laura Smet, l'actrice Nathalie Baye et le défunt Johnny Hallyday, sont nombreuses.

Son papa, Laura Smet ne l'oublie évidemment pas. L'actrice a nommé son fils Léo car c'était le deuxième prénom du chanteur disparu. Laura et son mari Raphaël Lancrey-Javal se sont unis un 15 juin au Cap-Ferret, date de naissance et d'anniversaire de Johnny Hallyday.

Depuis son accouchement, Laura Smet ne communique que sur les réseaux sociaux et s'est notamment montrée en train de faire du sport. À l'occasion de la sortie du film Garçon Chiffon, Nathalie Baye s'est confiée à Madame Figaro sur son rôle de grand-mère : "J'espère être une bonne grand-mère ! Les miennes étaient particulièrement merveilleuses, joyeuses, et me faisaient faire des tas de choses. J'espère surtout rassurer ma fille quand elle se séparera de son enfant."