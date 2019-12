Laura Smet, son mari Raphaël Lancrey-Javal : l'homme pour "construire du solide"

Depuis un an, Laura Smet est une femme mariée. En couple depuis sept ans avec le discret chef d'entreprise Raphaël Lancrey-Javal, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a trouvé la stabilité qu'il lui fallait auprès de cet homme déjà père d'un enfant.

Dans les pages du magazine ELLE, numéro du 20 décembre 2019 dont elle fait la couverture dans une robe YSL, Laura Smet revient sur la deuxième phase de son mariage. En effet, après s'être unis civilement le 1er décembre 2018 à la mairie du 7e arrondissement de Paris, Laura Smet et Raphaël Lancrey-Javal se sont mariés religieusement en l'église Notre-Dame des Flots de Lège-Cap-Ferret (Gironde) le 15 juin 2019. La date ne devait absolument rien au hasard puisque Johnny Hallyday – décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé – aurait dû fêter ses 76 ans ce jour-là. Et ce même samedi 15 juin 2019, Laeticia Hallyday, accompagnée de ses filles Jade et Joy, avait inauguré, avec une intense émotion, l'esplanade Johnny-Hallyday devant le Zénith de Toulouse.

Laura Smet a un attachement tout particulier au Cap-Ferret. "Là-bas, il se passe quelque chose de dément au niveau de l'énergie, on est envahi par une force qui calme, c'est vraiment fort", explique-t-elle à ELLE. Cette atmosphère si singulière a ainsi permis de faire son mariage religieux une "journée magique" : "Je marchais sur l'eau !"

Le calme, l'actrice de 36 ans à l'affiche de La Sainte Famille en salles le 25 décembre prochain l'a également trouvé auprès de son mari. "Ça me rassure ! Je me sens bien, à ma place. J'ai toujours voulu me marier, sans doute parce que mes parents ne l'ont jamais fait, confie la petite soeur de David Hallyday. J'ai surtout rencontré un homme avec lequel je sens que je peux construire du solide. On doit se replanter quelque part, c'est aussi ça pour moi, le mariage, pas seulement faire une fête sur la plage."

Comblée auprès de son époux, Laura Smet n'avait pas manqué de célébrer leur premier anniversaire de mariage sur Instagram et de s'offrir des vacances de rêve.

L'intégralité de l'interview de Laura Smet est à retrouver le magazine ELLE en kiosque le 20 décembre 2019.