Laura Tenoudji sublime en combinaison bustier : elle partage un baiser langoureux avec Christian Estrosi !

Entre Laura Tenoudji et son mari Christian Estrosi, c'est l'amour fou !

Les deux tourtereaux ont participé ce vendredi 2 septembre à la 9e édition du Lou Festin Nissart qui s'est tenue à Nice, ville dont Christian Estrosi est le maire depuis mai 2017. Il l'avait déjà été de 2008 à 2016. Plus de 6000 personnes étaient réunies à cet événement en plein coeur de Nice et à l'initiative de l'association des Amis du Maire afin de soutenir Christian Estrosi qui faisait sa rentrée en politique en prononçant un discours accompagné de sa femme Laura, chroniqueuse télé dans l'émission Télématin sur France 2.

De nombreux invités originaires de Nice étaient présents comme le rappeur niçois Kaotik, le maire de Menton (Côte d'Azur) Yves Juhel, le président du conseil régional de la région Sud Renaud Muselier, le maire de Cagnes-sur-Mer Louis Nègre, l'adjoint au maire de la ville de Nice Pierre-Paul Léonelli ou encore le maire d'Eze Stéphane Cherki.

Un baiser langoureux sous les projecteurs

Durant cet événement qui s'est déroulé dans la soirée, Laura Tenoudji et son mari Christian Estrosi ont fait sensation en s'affichant très complices devant les photographes. Les deux amoureux en ont même profité pour s'échanger un magnifique baiser qui en dit long sur leur histoire d'amour passionnelle. Les photos parlent d'elles-mêmes (voir le diaporama )!

Laura Tenoudji, en combinaison noire bustier, et Christian Estrosi s'apprêtent à fêter bientôt leurs six ans de mariage. Celui-ci a été célébré par Denise Fabre, ex-speakerine et animatrice télé alors adjointe au maire de Nice à l'époque. Cette dernière était également présente aux côtés de Laura Tenoudji et Christian Estrosi ce vendredi à Nice. Depuis, la chroniqueuse télé de 46 ans et l'homme politique de 67 ans sont devenus les heureux parents de Bianca qui a célébré ses 5 ans le 5 août dernier. Le couple n'hésite pas à faire quelques apparitions publiques notamment lors du Carnaval de Nice ou lors du Festival de Cannes.