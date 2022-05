Christian Estrosi fou de Laura Tenoudji à Cannes : Gestes tendres sur le tapis rouge

Mariés depuis 2016, le couple s'était rencontré pour la première fois à à Nice en 2013 pour un événement professionnel. "On a travaillé sur un événement digital à Nice, à l'occasion du salon Innovative city, il y a trois ans. Au départ, c'était purement professionnel et on s'est rapproché en février dernier", avait ainsi confié la journaliste à Nice-Matin en 2016. Le coup de foudre avait alors été immédiat entre l'homme politique et la jolie blonde qui ne se sont depuis jamais quittés.

Papa de Laetitia et Laura, nées de sa précédente union avec la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone, et de Bianca (fruit de ses amours avec Laura Tenoudji), le maire de Nice avait révélé sur la chaîne LCI à quel point il prenait très à coeur son rôle de père. "Quand on a un vrai bonheur, une famille, une femme merveilleuse, un bébé extraordinaire et deux grandes filles que je n'oublie pas qui constituent une grande part du bonheur de ma vie et qui m'ont toujours accompagné et permis d'être éclairé sur beaucoup de sujets de société." avait-il déclaré.

De son côté, Laura Tenoudji est également maman d'un petit Milan, âgé de 7 ans, né de sa relation avec Michael Tapiro, directeur de l'école dédiée aux métiers du sport business, la Sports Management School.