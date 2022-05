Cannes 2022 : Alessandra Sublet dévoile son ventre... accompagnée de son jeune ex Jordan !

Pour la dernière montée des marches du Festival de Cannes 2022, c'est Nicolas Bedos qui était à l'honneur ! Le réalisateur venait présenter son quatrième film, projeté hors compétition, Mascarade. Il s'agit d'une comédie au casting cinq étoiles composé de Pierre Niney, François Cluzet, Isabelle Adjani, Emmanuelle Devos et Marine Vacth entre autres. Tous étaient bien évidemment présents pour accompagner le film et étaient très attendus le tapis rouge. Pierre Niney s'est particulièrement fait remarquer au bras de sa compagne Natasha Andrews, qui l'a couvert de bisous devant les photographes. Tout comme la belle Pauline Desmonts, soutien précieux de son chéri Nicolas Bedos.

Parmi les chanceux invités à découvrir Mascarade figurait par ailleurs Alessandra Sublet. L'ex-animatrice qui habite non loin de Cannes depuis quelques mois a prouvé qu'à 45 ans, elle n'avait rien perdu de sa splendeur. Bien au contraire, elle n'a jamais été aussi rayonnante ! Pour l'occasion, Alessandra a choisi de porter un ensemble qui lui a été offert par la marque Maje. Celui-ci était constitué d'une jupe longue et blanche en maille et d'un crop top assorti du même tissu. Une tenue qui dévoilait nettement son ventre plat et sa silhouette impeccable ! Et ce n'est pas seule qu'Alessandra Sublet a monté les marches puisqu'elle a été repérée avec son jeune ex Jordan Deguen, qui habite comme elle dans le Sud et dont elle est séparée depuis plusieurs mois.

Isabelle Adjani brille par son absence

Malheureusement, Alessandra Sublet, aussi ravissante soit-elle, n'a pas compensé l'absence remarquée d'Isabelle Adjani. Pourtant à l'affiche du film Mascarade, la comédienne a décidé de faire l'impasse sur l'événement cinématographique le plus glamour de l'année. Elle avait néanmoins une bonne excuse comme elle l'a révélé lors d'une interview pour Nice Matin. La star souffre d'un zona ophtalmique (éruption cutanée frontale s'accompagnant généralement d'une douleur oculaire intense).

Reste que la nouvelle oeuvre de Nicolas Bedos promet de faire parler d'elle. Après avoir déjà été sélectionné hors-compétition à Cannes pour La Belle Epoque et OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, le réalisateur signe une comédie de genre qui caricature la bourgeoisie de la Côte d'Azur. Synopsis : Adrien, un séduisant danseur à la carrière brisée par un accident de moto, dilapide sa jeunesse dans l'oisiveté, entretenu par Martha, une ancienne gloire du cinéma. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Margot, fascinante créature qui vit d'arnaques et de manipulations amoureuses. Ensemble, ils vont fantasmer une vie meilleure et mettre en place un stratagème diabolique, une mascarade sentimentale.