Laure Balon (Star Academy) victime d'un accident qui a tout bouleversé : "Ma vie s'est arrêtée..." (EXCLU)

L'aventure Star Academy touche à sa fin. C'est ce samedi 26 novembre que sera diffusée la grande finale qui oppose Louis, Anisha, Léa et Enola. Avant que le gagnant ne soit sacré, Purepeople a rencontré Laure Balon, la professeure d'expression scénique, et Adeline Toniutti, la professeure de chant, pour une interview "10 Secondes pour".

Lors de cette interview un peu particulière les deux expertes en musique se sont épanchées sur les élèves et le reste des professeurs. Adeline Toniutti s'est d'ailleurs permise de balancer un petit dossier sur le directeur de la Star Academy, Michaël Goldman. Mais ce qu'on a également retenu, c'est l'anecdote sur l'accident de Laure Balon lorsqu'elle était danseuse. Car oui, avant qu'on ne la découvre au château de Dammarie-les-Lys, elle a eu un parcours riche en expériences. Parmi celles-ci, figurent son apprentissage en claquettes et en danse donc. Une activité qui s'est malheureusement arrêtée brusquement du jour au lendemain suite à une blessure.

Mon corps ne voulait plus

"Vous savez, quand on est ballerine, on commence très jeune, donc c'est beaucoup de sacrifices et de douleurs corporelles", a d'abord souligné celle qui a eu un accrochage avec Julien. Et de raconter son grand blocage : "C'est vrai que j'étais danseuse très longtemps et ma vie s'est arrêtée sur scène à Chicago. Et en fait, ce qu'il s'est passé, ce n'est pas que je ne pouvais pas continuer ma carrière mais quand j'ai voulu reprendre l'entraînement après huit mois de kiné pour réparer ma jambe, dès que j'allais à la barre, dès que je commençais à plier, j'allais vomir. Mon corps ne voulait plus. En fait, c'était un truc psychosomatique". Laure Balon a donc dû se résoudre à changer de voie. "Et c'est là où j'ai commencé à chanter et à faire du théâtre."

À raison puisque Laure Balon a su se construire une nouvelle carrière remplie de succès. Elle a notamment été à l'affiche de plusieurs pièces de théâtre en France comme à l'étranger, comme avec Court sucré et long sans sucre et Les Misérables à Paris, Chorus Line et Cats, en Autriche. Elle a également joué dans la comédie musicale Rendez-vous au théâtre de Paris avec Kad Merad et Belles Belles Belles avec Aurélie Konaté. Laure Balon a par ailleurs été vue dans les séries Une famille Formidable et Sauveur Giordano sur TF1, et Élodie Bradford sur M6. Le cinéma ne lui a pas non plus échappé puisqu'en 2008, elle a été au casting du film Agathe Cléry, au côté de Valérie Lemercier. Depuis 2007, elle est essentiellement professeure de chant et de comédie musicale à L'École de Comédie Musicale (ECM) de Paris.