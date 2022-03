Laure Manaudou sans Jérémy Frérot : vie de maman difficile, son message en pleine nuit...

Bien qu'en déplacement fréquent, Jérémy Frérot reste un papa et un mari très impliqué et investi. "Trois enfants, c'est énormément de fatigue quand on veut tout bien faire. On se partage beaucoup les tâches, de la manière la plus équitable possible pour éviter que ce genre de ressenti s'installe", a récemment confié le chanteur de 31 ans au magazine Nous Deux. La petite famille (complété par Lou, 4 ans, et Manon, la fille aînée de Laure Manaudou et de Frédérick Bousquet, bientôt 12 ans) réside près du Bassin d'Arcachon, terre natale de Jérémy. Ils s'y sont installés après avoir vécu à Marseille.

"La nature y est très présente, on vit en fonction d'elle, au rythme des saisons. Un si bel environnement m'aide à sortir, à faire du sport, à respirer et à pratiquer des activités adaptées au moment de l'année. Pour résumer, cela nous permet d'adopter un cadre et un mode de vie sains", a expliqué l'artiste, toujours au magazine Nous Deux. C'est là que Laure Manaudou et lui continuent d'écrire leur histoire d'amour, commencée en 2015 et scellée le 12 mai 2018, date de leur mariage.