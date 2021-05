Laure (Mariés au premier regard) enceinte "de manière improbable" : "Même la gynéco ne comprend pas"

Ce sont assurément les chouchous de cette saison de Mariés au premier regard. Depuis le début, Laure et Matthieu forment un couple fusionnel et très complice, sans doute grâce à leurs 79% de compatibilité. Après une aventure de rêve, c'est tout naturellement qu'ils ont confié être très toujours mariés lors du bilan de l'émission. Mieux encore, les deux candidats fous amoureux attendent leur premier enfant, une petite fille ! "J'ai hâte que la petite soit là et qu'on soit heureux tous les trois", nous a confié Matthieu lors d'une interview.

Mais avant le bonheur et l'impatience, ce fut surtout l'incompréhension ! Notamment car Laure et son compagnon n'ont pas compris comment cela a pu arriver. "J'étais seule depuis longtemps donc je ne prenais plus de moyen de contraception. (...) Matthieu était au courant, on faisait attention. Et c'est arrivé hors cycle, de manière improbable. Même la gynéco ne comprend pas, la date de conception n'est pas logique !", a révélé la jeune femme de 31 ans pour TV Mag.

Passé le choc, Laure et Matthieu ont dû ruser pour qu'aucune information sur cette grossesse surprise ne fuite. Toutefois, dès le lancement de Mariés au premier regard, la production a choisi de partager les images d'une échographie dans le générique en guise de teasing. Sauf que cela n'était pas une échographie... "La vidéo n'aurait pas dû sortir. Ce qu'on entend, c'est le doppler, un petit appareil pour écouter le coeur du bébé. (...) On n'y connaissait rien et ce qu'on entend c'est mon battement de coeur à moi !", a fait savoir la future maman. Et d'expliquer : "En fait, nous sommes un peu naïfs, nous avons diffusé cette vidéo-là en premier sur un groupe WhatsApp qu'on partage avec les candidats et des personnes de la production et, finalement, c'est sorti."

Désormais, Laure et Matthieu peuvent en tout cas vivre pleinement et publiquement leur bonheur !