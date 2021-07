Laure (Mariés au premier regard) enceinte : son défi fou et drôle lancé à Matthieu

Laure et Matthieu ont marqué Mariés au premier regard 2021. Très vite, les deux candidats ont notamment été appréciés pour leur humour. Le 18 juillet 2021, le beau brun a une fois de plus dévoilé qu'il n'avait pas peur des défis et qu'il avait beaucoup d'autodérision.

Le couple s'est marié devant les caméras de M6, lors du tournage de Mariés au premier regard 2021. Contrairement à d'autres participants de l'émission, ils ont vécu un amour sans nuage. Ils sont donc restés mariés pour le meilleur et pour le pire. Et surprise, deux mois après leur union, Laure a découvert qu'elle était enceinte de leur premier enfant. Après avoir un (petit) temps hésité, l'ancienne championne de natation a pris la décision de garder son bébé.

D'ici un mois donc, Matthieu et elle accueilleront leur petite fille, dont le prénom commence par la lettre L. Et comme toutes les femmes qui attendent un enfant, Laure est plus fatiguée notamment parce que son ventre pèse plus lourd. Persuadée que son mari ne tiendrait pas, elle s'est amusée à lui lancer un défi fou. Celui de s'habiller comme elle et de garder une pastèque autour du ventre pendant vingt-quatre heures. Sans surprise, il a accepté le challenge et a dévoilé des images en story Instagram.

"Je suis une femme enceinte épanouie. Le défi du jour par Laure. Elle pense que je ne peux pas tenir plus de 24 heures avec une pastèque sur le ventre. Elle pense que je ne peux pas vivre 24 heures comme une femme enceinte. Bah je relève le défi", a-t-il lancé enthousiaste, vêtu d'une robe bleue comme sa chère et tendre. Mais, peu de temps après, le discours avait bien changé. "C'est lourd, c'est vraiment lourd", a-t-il confié la mine déconfite, alors qu'il était assis.

Matthieu a tout de même eu la force et le courage de sortir, toujours en robe et avec des ongles vernis, dans un supermarché. On ne sait pas combien de temps le jeune homme a tenu mais ce qui est certain c'est que le lendemain, ils n'ont fait qu'une bouchée de la fameuse pastèque avant de préparer leur semaine de déménagement. Car on le rappelle, ils ont acheté une maison plus grande.