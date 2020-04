Laurence Boccolini "au bout" de ses forces : Coup de gueule sur Instagram

Comme beaucoup d'influenceurs, Laurence Boccolini doit faire face à un problème d'usurpation de son image. Nombreuses sont les marques pas franchement recommandables qui utilisent les images de la perte de poids de l'animatrice pour leurs publicités. Conséquence : la présentatrice de 56 ans croule sous les messages de fans déçus.

Trop c'est trop, Laurence Boccolini a laissé exploser sa colère sur Instagram. "Je vous avoue que je suis au bout de mes forces. Je n'en peux plus de ces commentaires des insultes à propos de ces produits ARNAQUES absolues que je dénonce depuis des années. Facebook efface les pages, mais elles reviennent, car la crédulité est la plus forte : comment peut-on croire qu'une gélule peut vous faire perdre 20 kilos en un mois sans aucun effort ? Je ne sais plus quoi faire, dire, répéter... C'est tous les jours, en MP...", a écrit la maman de Willow sur le réseau social, en montrant une capture du genre de messages qu'elle reçoit.

Laurence Boccolini explique ensuite avoir quitté Twitter à cause "des camions d'insultes et de menaces" reçues contre elle et sa fille de 6 ans. Même chose pour son compte Facebook. L'ancienne candidate de Mask Singer garde Instagram, média "bienveillant", pour y suivre des médias et artistes. "Mais si, tous les jours, je dois répondre à propos de ces produits miracles dont les créateurs volent nos photos, et vendent du rêve du fantasme. S'il n'y a pas un peu de bon sens derrière tout ça, il faudra aussi que je ferme mon dernier compte sur les réseaux sociaux Voilà. Que dire de plus ? Je suis fatiguée de répéter ça depuis des années !", menace-t-elle.