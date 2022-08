Laurent Baffie en vacances : il s'éclate en Corse avec un célèbre humoriste !

Tout comme Laurent Baffie, le natif de Maubeuge, steward dans sa précédente vie, profite de ces quelques moments de répit, après une année intense, pour recharger les batteries et se la couler douce. En témoignent ces nombreux clichés postés sur ses réseaux sociaux sur lesquels on l'aperçoit se prélasser à la piscine, se balader face à la mer, s'éclater avec ses amis autour d'une coupe de champagne ou encore se délecter des paysages époustouflants de l'île de Beauté.

"Je sors d'une période difficile"

Des vacances bien méritées pour l'humoriste, qui avait récemment souffert le martyr après avoir rencontré des pépins de santé, comme il l'avait révélé dans les Grosses Têtes. "Oh écoutez, je sors d'une période difficile, sachez-le ! La semaine dernière j'ai eu un zona. Le feu ! C'est comme le virus de la varicelle. Sur tout le côté droit". Une douleur qui le démangeait alors même qu'il se produisait sur les planches du théâtre des Bouffes Parisiens, dans la pièce Un couple magique de Laurent Ruquier avec Valérie Mairesse et son grand copain Stéphane Plaza. "Je hurlais au théâtre mais les gens n'ont rien vu car je suis professionnel", a-t-il ajouté.

De son côté, Laurent Baffie, bientôt propriétaire d'un immense chalet, n'a quant à lui pas rencontré de problèmes de santé récemment, du moins pas que l'on sache. En revanche, son recours à la chirurgie esthétique ne cesse de faire couler de l'encre depuis ces derniers mois. Le 3 mars, il accordait une interview à Ciné Télé Revue dans laquelle il se confiait à ce sujet. Quoiqu'il en soit, malgré leurs péripéties respectives, c'est le sourire aux lèvres que Laurent Baffie et Jeanfi Janssens ont partagé ce moment de complicité en Corse. Et ce, pour le plus grand plaisir de leurs fans.