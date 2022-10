Laurent Delahousse et Alice Taglioni : L'amour à Venise pour des vacances très romantiques

Lorsque l'on parle des villes les plus romantiques de la planète, Paris n'est jamais très loin, mais Venise arrive souvent en tête des sondages. La cité émergée sous les eaux attirent chaque années des millions de visiteurs et les couples sont souvent légions à venir visiter les plus beaux monuments de la ville, à commencer par la place Saint-Marc et deux stars françaises ont la chance d'y être en ce moment, Laurent Delahousse et Alice Taglioni. Le couple star s'est offert quelques jours de vacances et visiblement le pays d'origine du père de l'actrice de 46 ans a attiré les amoureux.

Les deux tourtereaux ont pu profiter de ce moment à deux pour s'offrir un peu de calme, loin de leurs trois enfants, Charlie (13 ans et qu'Alice Taglioni a eu avec le regretté Jocelyn Quivrin), Swann (6 ans) et Lino (2 ans) qui doivent demander beaucoup d'attention. Active sur les réseaux sociaux, la belle blonde aime bien partager des moments de vie avec ses fans, elle qui possède plus de 100 000 abonnés sur Instagram et hier soir, elle a justement donné des nouvelles de son couple. Dans sa story (les photos sont à retrouver dans le diaporama), cette dernière a publié deux photos du beau séjour à Venise qu'elle passe actuellement avec son compagnon.

Alice et Laurent, duo complice au bord de l'eau

Sur la première photo, on peut voir Laurent Delahousse et Alice Taglioni au bord de l'eau, dans un décor typique de Venise et les amoureux semblent particulièrement complices lors de ces vacances très romantiques. Enlacés, ils profitent de ce beau moment à deux avant d'embarquer dans les rues de la ville, probablement à bord d'une gondole ou d'un vaporetto, les fameux bus de la ville. L'actrice a également publié une belle photo de leur escapade en Vénétie sur son compte Instagram. "Venise sereine", écrit-elle simplement sur un superbe cliché où l'on peut apprécier la ville de nuit.