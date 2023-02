Laurent Jalabert totalement in love : Baiser de l'amour avec Marion, sa "Valentine"

Il semblerait que Laurent Jalabert attendait avec impatience d'être le 14 février, jour de la Saint-Valentin, pour déclarer une nouvelle fois sa flamme à sa belle Marion. Il faut dire que l'ancienne star du vélo est un homme comblé et il n'hésite pas à le montrer sur ses réseaux sociaux. À 54 ans, il reste comme l'un des meilleurs coureurs cyclistes des dernières décennies, avec notamment une quatrième place sur le Tour de France en 1995, mais également un sacre sur le Tour d'Espagne. Il a également su parfaitement gérer son après-carrière en devenant consultant pour France Télévisions et chaque année il sillonne les routes de France pour couvrir les compétitions cyclistes au côté de Marion Rousse.

Côté coeur, Laurent Jalabert est un homme heureux, en couple depuis plusieurs années avec la belle Marion Limouzy. Les deux tourtereaux sont installés à Montauban (Tarn-et-Garonne) où ils partagent un amour commun pour le vélo. Plus jeune d'une vingtaine d'années que son compagnon, la jolie brune se montre assez discrète même si elle possède un passé très glamour. Miss Périgord en 2012, elle a bien failli participer au concours de Miss France puisqu'elle s'est ensuite présentée à l'élection de Miss Aquitaine. Cette dernière file désormais le parfait amour avec celui que l'on surnomme "Jaja" et le couple semble plus uni que jamais. Laurent Jalabert portant une alliance depuis plusieurs mois, il se pourrait bien que les amoureux soient mariés...

Selfie de l'amour en pleine sortie à deux

Actif sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 105 000 abonnés, le consultant sportif aime bien partager des moments de vie avec ses nombreux fans. Il y a quelque temps, il s'est envolé en direction de l'Indonésie et plus précisément de Bali, avec sa chérie, mais pour la Saint-Valentin, il a décidé de s'offrir une balade à vélo en amoureux en pleine nature. Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), le champion a publié une jolie photo où on le voit embrasser tendrement sa chère et tendre. "Et bien sûr, elle est là ma Valentine", écrit-il en ajoutant une série d'emojis coeur rouge.

Une belle façon de célébrer la Saint-Valentin de la part de Laurent Jalabert, toujours aussi amoureux de sa compagne et qui ne cache pas ses sentiments !