Laurent (Koh-Lanta) menacé de décapitation : l'inquiétude persiste, Denis Brogniart réagit

Vendredi 6 novembre 2020, Laurent a été éliminé dans Koh-Lanta à l'issue d'un nouveau Conseil. Dans sa chute, le candidat de 48 ans a entraîné avec lui son binôme de la semaine, Alix. Dès le lendemain de la diffusion de cet épisode haut en couleur, Laurent était invité à faire le bilan de son aventure auprès de Denis Brogniart au cours d'un live Instagram. L'occasion pour lui de revenir sur les menaces choquantes de décapitation qu'il a reçues sur les réseaux sociaux. Des menaces d'autant plus inquiétantes qu'elles sont survenues peu de temps après la mort brutale de Samuel Paty, un professeur d'histoire-géo comme Laurent, décapité le 16 octobre dernier devant son collège.

L'aventurier a reconnu être encore très secoué par ces derniers événements bien que l'auteur des menaces ait été arrêté par la police. "On ne va pas dire que c'est encore la sérénité Denis. Mais les choses se tassent, la justice a suivi son cours. On ne va pas épiloguer mais c'est vrai que ce n'était pas une semaine très sympa à vivre", a-t-il déclaré à l'animateur. Il en a profité dans la foulée pour le remercier de son soutien dans cette épreuve. "J'ai eu ton message Denis, ça m'a fait très très plaisir. Et c'est vrai que ça m'a regonflé un petit peu dans la semaine. J'en avais bien besoin. Donc je te remercie". De son côté, Denis Brogniart a dénoncé avec véhémence l'attitude de certains internautes, lesquels ne semblent plus avoir de limites. Le présentateur de la Une est même allé jusqu'à les qualifier de "fous furieux" et de "gens irresponsables sur les réseaux sociaux".

Pour rappel, le 5 novembre dernier, le Parisien a indiqué que l'homme qui a menacé Laurent a été jugé devant le tribunal correctionnel de Versailles et a été condamné à une peine de 18 mois de prison dont six avec sursis. Ce qui fait un an de prison ferme. La peine est assortie d'un mandat de dépôt et d'une obligation de soins psychologiques. Il a en outre l'interdiction de se rendre en Isère, où Laurent vit, et d'entrer en contact avec lui. L'ingénieur au chômage a été incarcéré dès la fin de l'audience.