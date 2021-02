Laurent Lafitte en couple ou célibataire ? Il explique pourquoi il refuse d'évoquer sa vie privée

Il a donné la réplique aux plus belles femmes. Il s'est promené à leurs bras à toutes les avant-premières. Impossible, pourtant, d'en savoir plus sur ce qu'il se passe dans la vie de Laurent Lafitte quand les caméras ne tournent plus. C'est bien simple, le comédien a horreur des petits confidences. "Ce n'est pas ma fonction d'évoquer ma vie hors scène, explique-t-il dans les colonnes du magazine Marie Claire. Je ne me sens pas au bon endroit pour ça, du coup les gens pensent que j'ai des choses à cacher. Mais non ! Dans la vie, j'ai plutôt tendance à m'ouvrir, à me confier très facilement."

Il faudrait donc le croiser dans un bar ou dans un club pour en savoir davantage, entre deux verres. Hélas, ces établissements sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Et pour se divertir, en attendant, Laurent Lafitte n'est pas du genre à se renseigner sur ses consoeurs et ses confrères. En tout cas pas de manière privée. "D'un point de vue pragmatique, je pense qu'un acteur a intérêt au secret, poursuit-il. Quand je vois ces acteurs qui n'arrêtent pas de parler de politique ou de leur vie privée, ça me coupe tout désir de les voir jouer, et quand ça m'arrive, je ne fais plus le distinguo entre la personne qui joue et la personne publique. Je n'exerce pas ce métier pour avoir plus d'amis en confiant mon intimité. Les spectateurs ne sont pas mes amis. Je ne fais pas semblant d'être le leur, je leur fais des propositions artistiques auxquelles ils adhèrent ou pas."

C'est difficile à vivre...

Laurent Lafitte s'apprêtait justement à proposer son art durant l'année 2020, puisqu'il a réalisé son tout premier film. Il a même présenté L'Origine du monde, son long-métrage, au Festival Lumière à Lyon entouré de ses vedettes, Karin Viard, Vincent Macaigne et Hélène Vincent. Hélas, la date de sortie - le 4 novembre dernier - a été reportée pour d'évidentes raisons. "Tout est bouleversé et, psychologiquement, c'est difficile à vivre, regrette-t-il. De plus, le confinement atrophie l'imaginaire, la légèreté, le plaisir, la possibilité de créer, alors que nous faisons un métier basé sur la sensibilité, sur l'énergie des uns et des autres." Qui sait ? Les prochaines déclarations du gouvernement lui redonneront peut-être espoir...

