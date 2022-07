Laurent Ournac opéré pour ne pas devenir "aussi monstrueux" qu'une célèbre star, violent tacle

Depuis quelques semaines désormais, TF1 a décidé de mettre à l'antenne cet été une nouvelle salve d'épisodes de la fiction Camping Paradis. Un programme à retrouver dès ce lundi 25 juillet 2022 sur la chaîne, pour ne rien manquer des aventures de Tom Delormes, le personnage principal de la série, interprété par l'acteur Laurent Ournac .

L'occasion de revenir sur la transformation physique impressionnante de ce dernier, survenue en 2015 suite à son opération de l'estomac. Il s'était confié à l'époque sur cette intervention chirurgicale dans les Grandes Gueules sur RMC. Le Papa de Capucine et Léon avait alors fait une révélation surprenante puisqu'il avait déclaré que l'immense acteur Gérard Dépardieu était, en partie, à l'origine de cette décision, sans pour autant le savoir.

"Pas envie de vieillir comme lui"

"ll fait partie des gens qui m'ont donné envie de me faire opérer. C'est un monstre sacré du cinéma et je trouve que c'est devenu un monstre tout court. Je l'ai vu dans ce remake de DSK et l'affaire du Sofitel d'Abel Ferrara. Là, je me suis dit que je n'avais pas envie de vieillir comme lui et de devenir aussi monstrueux physiquement. Quand il se met à poil dans le film, qu'il respire fort, on dirait une bête. Je me suis dit non, il faut que tu te reprennes en main !" avait-il déclaré, sans aucune langue de bois.

Des révélations très cashs de la part de l'acteur de 42 ans, qui avait alors perdu plus de 50 kilos suite à cette opération, alors qu'il en pesait plus de 140 à l'époque. Malheureusement, quelques années plus tard, le 11 décembre 2021 plus précisément, il expliquait à Sophie Davant sur M Radio avoir repris du poids depuis. Une situation difficile à vivre pour l'ancien présentateur de Danse avec les stars. "C'est dur d'ailleurs de se revoir reprendre des kilos quelques années après et de se dire que le corps qu'on ne voulait plus est en train de revenir. C'est assez dur et c'est assez violent pour les gens qui vivent ça", regrettait-il.

Difficile de connaître son rapport à son physique à l'heure actuelle. En revanche, il se confiait récemment dans le magazine Nous deux sur sa nouvelle vie en Provence aux côtés de sa femme Ludivine et de ses deux enfants. Une jolie famille qui semble le combler de bonheur !