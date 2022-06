Laurent Ournac : Révélations sur sa nouvelle vie avec sa femme et ses enfants

Laurent Ournac semble très épanoui dans le sud de la France, depuis qu'il a quitté la grisaille parisienne pour s'installer du côté d'Aix-en-Provence avec sa famille. C'est en tout cas ce qu'il a ce qu'il a laissé entendre dans un entretien accordé au magazine "Nous deux", disponible dès ce mardi 21 juin. "Le Sud offre une grande luminosité, de l'ensoleillement tout au long de l'année et un cadre de vie plus détendu pour les enfants" a t-il affirmé, lui qui est papa de Capucine (née en 2012) et Léon (né en 2019), nés de son union avec sa femme Ludivine, qu'il a épousé en juillet 2014.

"C'est ce qu'on était venus chercher, c'est un très bon cadre pour grandir et s'épanouir" a reconnu l'acteur de Camping Paradis, qui a donc fait de l'éducation de ses enfants l'une de ses priorités. La bonne localisation géographique d'Aix-en-Provence et de ses alentours l'a également conduit à prendre cette décision. "Nous vivons près de la mer et de la montagne, tout se fait facilement, les déplacements sont simples" a t-il expliqué.

"Nous vivons dehors"

Sa profession lui permet également de passer du temps chez lui aux côtés de sa petite troupe. "Nous avons le luxe de ne pas aller au bureau tous les jours" a t-il raconté durant cette interview. Mais il doit parfois se rendre dans la capitale, "comme l'automne et l'hiver dernier pour le théâtre". "Je dors là bas et je rentre le week-end" a t-il détaillé.

Le climat du sud, il ne s'en plaint pas non plus. "Nous vivons dehors. Les enfants profitent d'une piscine dans le jardin, vont parfois goûter à la plage après l'école ou y pique-niquer le soir" a souligné l'acteur de 42 ans. Ses deux enfants ont également "un terrain de jeu autour de la maison qui leur permet de s'éclater". Laurent Ournac conclut sur ce sujet en expliquant que "l'adaptation s'est faite de manière très naturelle". On peut tout de même supposer que son mode de vie a radicalement changé depuis qu'il vit en Provence, loin du brouhaha parisien.