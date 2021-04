Laurent Ruquier en deuil : mort de l'une de ses grandes complices

Voilà une bien triste nouvelle pour Laurent Ruquier. Sa collaboratrice et amie de longue date Monique Pantel s'en est allée à l'âge de 88 ans comme cela a été annoncé mercredi 14 avril 2021. Critique de cinéma et chroniqueuse, elle était surnommée Panpan et était connue pour son franc-parler. Un trait de caractère qui a marqué les émissions de radio Laurent Ruquier depuis 1997.

Sur Instagram, l'animateur lui a tout naturellement rendu hommage en partageant une photo de Monique Pantel. "Au revoir Monique Pantel. Comme tu disais : 'On aura bien ri quand même !'", a-t-il légendé sobrement. Les plus nostalgiques n'ont pas tardé à partager leur émotion en commentaires, regrettant déjà ses "chroniques inoubliables" et son "humour vrai".

Christophe Beaugrand a lui aussi témoigné toute son affection pour Monique Pantel en postant une photo d'elle et de Laurent Ruquier, apparaissant très complices. "Triste d'apprendre la disparition de Monique Pantel ! Tellement drôle dans ses critiques cinéma à l'époque On va s'Gener sur Europe1. Qu'on a ri quand j'essayais de l'imiter et qu'elle me rembarrait", s'est-il souvenu pour accompagner sa publication.