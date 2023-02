Laurent Ruquier et Hugo Manos, leur appartement saccagé : des images dévoilées, l'adorable coupable identifié

Il y a quelques jours, Laurent Ruquier et Hugo Manos ont eu le grand plaisir d'accueillir Tigane dans leur foyer. Il s'agit d'un adorable petit chiot labrador âgé de 3 mois seulement. Le couple s'était empressé de le présenter officiellement à leurs abonnés sur les réseaux sociaux après son arrivée. Hugo Manos s'était fendu d'une vidéo avec la boule de poils qui lui adressait des regards tendres et le couvrait de bisous. "Bienvenue dans la famille Tigane", écrivait-il. De son côté, Laurent Ruquier partageait une craquante photo de Tigane, en train de jouer avec sa peluche. "Neuneu n'est hélas plus là. Mais il a laissé toutes ses bonnes ondes et ses jouets à Tigane, 3 mois qui vient d'arriver à la maison. Un nouveau bonheur", écrivait-il en ayant une pensée pour son précédent chien, décédé le 28 janvier dernier à cause de sa santé qui se dégradait depuis plusieurs années.

Passé le choc de sa disparition, Laurent Ruquier et Hugo Manos ont décidé de se remettre à pouponner. Mais, ils ne s'imaginaient sans doute pas que cela représenterait du travail ! Jeudi 16 février, le beau sportif de 33 ans a fini par le réaliser. En effet, alors qu'il s'était absenté quelque temps pour aller faire des courses, Tigane en a profité pour saccager l'appartement. À son retour, Hugo Manos a donc retrouvé son salon sans dessus dessous, parsemé de morceaux de papier que le chiot avait pris plaisir à déchirer. C'est ce qu'on découvre dans sa story postée sur Instagram. (Voir notre diaporama).

Tigane sait se rendre "innocent"

À la fin de sa vidéo, l'ancien chroniqueur de TPMP People filme le petit labrador, confortablement installé sur le canapé, sans doute fatigué après avoir dépensé autant d'énergie à faire des bêtises. Mais face à son adorable bouille, impossible de se fâcher contre lui. "Vous dites tous qu'il est innocent. Bon ok... vous m'avez convaincu", a écrit Hugo Manos après coup.

Lui et Laurent Ruquier doivent sans doute s'attendre à essuyer de nouvelles folies de la part de Tigane. Et on a déjà hâte d'en connaître les détails !