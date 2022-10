Laurent Voulzy en deuil : son cousin aussi célèbre que lui annonce la mort d'un être cher

On dit souvent que le monde est petit ! Celui du show business l'est encore plus. Les fans de Laurent Voulzy ont notamment appris que l'un de ses cousins était loin d'être un inconnu contrairement au trio grâce auquel il s'est fait connaître : Pascal Légitimus. Invité de l'émission Télématin ce samedi 22 octobre pour promouvoir la pièce de théâtre L'invitation dans laquelle il donne la réplique à Lucie Jeanne et Patrick Chesnais, Pascal Légitimus a fait une triste confidence concernant Laurent Voulzy. Sa maman, Marie-Louise, résidente de région parisienne, est morte.

Au détour d'une conversation concernant leurs liens familiaux, Pascal Légitimus a en effet révélé que Laurent Voulzy "a perdu sa maman il n'y a pas très longtemps." Une perte que le chanteur de 73 ans n'a pas laissé paraître sur les réseaux sociaux. Un avis de décès avait été publié sur RCI, indiquant que "Les Obsèques de Madame VOULZY Alice, Marie-Louise, dite 'Malyse', décédée à l'âge de 94 ans, demeurant à Nogent-sur-Marne dans l'hexagone, seront célébrées le vendredi 16 septembre en l'église Saint Saturnin à Nogent-sur-Marne."

Si les liens de parenté qui unissent Pascal Légitimus et Laurent Voulzy ne sont pas d'une évidence absolue, c'est parce que rares sont les fois où les principaux intéressés y font allusion. Pour autant, ils ne s'en cachent pas en dévoilant des clichés d'eux deux réunis sur les réseaux sociaux.