Laurent Voulzy incapable de chanter et porter une guitare : révélations sur sa récente opération...

Les accords des tubes Rockollection et Belle-Île-en-mer, Marie-Galante ne résonneront pas de sitôt. Laurent Voulzy doit temporairement faire une courte pause dans sa carrière en raison d'un pépin de santé. Interrogé par le magazine Ici Paris, le chanteur s'est confié avec franchise sur sa récente opération qui le tient éloigné des micros.

Alors qu'il évoquait son rôle de parrain pour l'association Aïna, Enfance et Avenir, qui vient en aide aux orphelins de Madagascar, Laurent Voulzy n'a pas caché sa déception à l'idée de ne pas pouvoir aller y chanter à cause d'un récent soucis de santé. "Cette année, je ne peux pas chanter car je sors d'une opération. Il m'est également impossible de porter une guitare. Mais rendez-vous est pris pour l'année prochaine où je compte bien enfin pouvoir me produire ici sur scène", a-t-il expliqué au magazine.

Laurent Voulzy, qui est pourtant attendu ce printemps un peu partout en France pour une nouvelle série de concerts exceptionnels dans les églises et cathédrales, a ensuite donné quelques détails sur son opération. "Une intervention pour soigner mon arthrose cervicale. On m'a fait plusieurs incisions au niveau du cou. Je suis en convalescence", a-t-il ainsi précisé. Alors que le magazine lui demandait s'il avait d'ores et déjà une date de retour en tête, le grand complice d'Alain Souchon a annoncé qu'elle pourrait avoir lieu le 6 avril "sans doute" alors que, à en croire son site officiel, il est attendu dès le 5 à l'Eglise Saint-Vaast de Hondschoote, dans le Nord de la France. Il doit d'ailleurs donner des représentations jusqu'en septembre prochain !

Laurent Voulzy, qui doit donc ronger son frein pendant quelque temps avant de pouvoir retrouver son public, multiplie les mauvaises nouvelles puisqu'il a aussi récemment été victime du Covid-19. "Je cumule un peu en ce moment. J'ai eu tout d'un coup, mais ça va, le moral est là", tient-il à déclarer. S'il consent à évoquer sa santé, le chanteur n'a toutefois pas commenté l'information le disant séparé de sa femme Mirella...

Ici Paris, dans les kiosques le mercredi 30 mars 2022.