Laurie Cholewa "méchamment brûlée" : photo de sa blessure qui l'a fait souffrir plusieurs heures

Les personnalités publiques ne sont pas épargnées par les accidents domestiques. Laurie Cholewa peut en témoigner puisqu'elle a connu une mésaventure ce mercredi 5 janvier 2022. Une histoire qu'elle a dévoilée à sa communauté Instagram.

Un accident est si vite arrivé, l'épouse de Greg Lévy ne dira pas le contraire. Aux alentours de midi, elle a partagé une photo sur laquelle on peut apercevoir l'un de ses bras. L'occasion de constater qu'elle s'est brûlée et pas qu'un peu, puisque la brûlure est assez large (voir diaporama). Avec humour malgré tout, elle a demandé en légende à son styliste s'il avait prévu de lui donner un haut à manches longues...

Par la suite, Laurie Cholewa a reçu de nombreux messages d'abonnés inquiets. Elle a donc tenu à rassurer tout le monde en écrivant : "Vous êtes trop sympas de vous inquiéter pour moi. Oui je me suis méchamment brûlée. Grâce aux conseils de Docteur Oren Marco, j'ai direct mis sous eau froide et vaseline quatre fois par jour. La douleur s'est estompée après plusieurs heures. Mais comme je vois que le sujet intéresse, je vais relayer vos différents conseils en cas de brûlure. Ça peut servir, ça arrive les accidents ménagers."

Chose promise, chose due. Laurie Cholewa a montré qu'on lui avait conseillé un pansement cicatrisant, une huile essentielle, une crème ou des coupeurs de feu. Des publications que les personnes qui la suivent apprécieront. En revanche, la belle brune de 41 ans n'a pas raconté comment elle s'était blessée...

Mais qu'importe pour sa communauté, tant qu'elle va mieux. Cela ne l'a en tout cas pas empêché de travailler puisqu'elle a semble-t-il enregistré un nouveau numéro de Clap (Europe 1). Elle a posté une autre photo sur laquelle on peut voir la trame de son émission et le matériel qu'elle utilise, un biberon presque vide situé non loin. On imagine donc qu'elle était avec son fils Niels Patrick Levy (1 an).