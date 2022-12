Laury Thilleman, Yseult et Flora Coquerel : elles misent toutes sur le cuir face à Thomas Pesquet

Après son long métrage Mignonnes, nommé pour le César du meilleur premier film et sacré par le prix du meilleur espoir pour la jeune Fathia Youssouf, la réalisatrice Maïmouna Doucouré dévoile sa nouvelle oeuvre qui promet une avalanche d'émotions : Hawa. L'avant-première de ce long métrage a rassemblé une multitude de personnalités d'horizons différents, à l'image de son film qui fait se croiser des personnalités telles qu'Yseult et Thomas Pesquet. L'autrice-compositrice-interprète était présente pour cette glorieuse projection en misant sur le cuir avec sa veste trois-quart et elle n'était pas la seule.

En effet, deux anciennes Miss France ont également opté pour ce style pour assister à cette première, chacune à sa façon. Laury Thilleman, Miss France 2011, et désormais animatrice, a fait sensation avec un costume tout en cuir. L'ex de Juan Arbalez était radieuse et bien entourée de proches pour l'occasion. Sa consoeur reine de beauté en 2014 Flora Coquerel a choisi elle la mini jupe en cuir qui souligne ses sublimes jambes. Une autre Miss a fait sensation, mais sans cuir : Alicia Aylies (élue en 2017) en total look noir et de superbes bottines.

La cinéaste Maïmouna Doucouré, qui attend un bébé, était sublime en rose flashy et n'a pas caché son émotion de voir l'équipe de son film réunie devant tant de célébrités. Ainsi, ses actrices Sania Halifa et Oumou Sangaré ont retrouvé l'astronaute Thomas Pesquet avec grand plaisir et ont été applaudies par les actrices Eye Hadara et Fatou Guinea. Ahmed Sylla, Zahia Dehar, Lisa Baptista, Hawa Sangaré, Elisa Doughty, Juliana Smith, Nawel Guediri, Loan Lepage, Eriq Ebouaney, Assa Traoré, Gwendal Marimoutou, Enora Malagré étaient également de la fête.

L'histoire : Hawa, une adolescente de 15 ans, vit seule avec sa grand-mère gravement malade, et craint de se voir placée dans un autre foyer par les services sociaux. Elle élabore alors un plan : celui de se faire adopter par quelqu'un qu'elle admire. Lors de sa quête, elle rencontre plusieurs personnalités qui lui permettront de se rapprocher de son rêve...

Hawa, sur Amazon Prime Video à partir du 9 décembre 2022