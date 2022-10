Le Premier ministre anglais Rishi Sunak "colérique", ses travers selon l'astrologie

À la démission de Liz Truss, c'est lui qui a été nommé Premier ministre du Royaume-Uni. Rishi Sunak a pris ses fonctions le 25 octobre, jour où il a rencontré le roi Charles III. Nouveau dirigeant britannique, âgé de 42 ans, il a une fortune plus élevée que celle du monarque. Le conservateur et sa femme, Akshata Murty, possèdent, en effet, une fortune estimée à 730 millions de livres sterling (environ 837 millions d'euros), soit le double de celle du père de William et Harry. Né un 12 mai, le nouveau premier ministre anglais est natif du Taureau. Que lui confère ce signe astrologique ?

Comme Patrick Bruel ou Christian Clavier et Georges Clooney, Rishi Sunak est Taureau. Et comme tout homme natif de ce signe, le dirigeant anglais aime probablement profiter des plaisirs simples de la vie. Sensuel et bon vivant, il est toujours très entier et lorsqu'il se lance dans une nouvelle mission, il le fait à fond. Qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, ou d'un travail. Rishi Sunak devrait donc être entièrement consacré à sa nouvelle vie de Premier ministre. Mais il devra faire attention à ses travers, car c'est quelqu'un de sanguin. Le Taureau peut ainsi parfois "se montrer colérique", rapporte notamment ELLE. Mais ces moments, comparables à des caprices d'enfant, sont heureusement souvent de courte durée.

Des colères qui ne durent pas

Patient et réfléchi, il jouit de nombreuses qualités. Rishi Sunak devrait donc voir son signe astrologique lui conférer de multiples talents. Sensible à l'art, il doit être aussi sportif. En effet, le Premier ministre anglais est collectionneur d'art. On dit le natif du Taureau proche de ses amis, et souvent de bonne humeur et agréable. Solidaire, il est un élément fédérateur dans un groupe, et ce n'est pas le dernier à intervenir. Signe solide et puissant, le Taureau représente la force tranquille, autant d'attributs qui devraient faire de Rishi Sunak, marié à Akshata Murthy, un parfait Premier ministre pour nos voisins britanniques.