Le prince Harry avec... une queue de cheval ? Nouvelles surprenantes d'un célèbre voisin

Voilà maintenant dix mois que le prince Harry a quitté la monarchie britannique pour entamer une nouvelle vie en Californie avec Meghan Markle et leur fils Archie (20 mois). En juillet 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont jeté leur dévolu sur une magnifique villa de Montecito, près de Santa Barbara. Leur nouvelle vie de famille est particulièrement protégée des regards indiscrets puisque ce quartier huppé est sous haute surveillance, et pour cause, de nombreuses célébrités y résident : Drew Barrymore, Patrick Stewart, Al Gore, Oprah Winfrey... et un certain Rob Lowe, curieux d'en savoir plus sur ses célèbres nouveaux voisins !

Invité du Late Late Show With James Corden le 12 janvier 2021, l'acteur américain a confié avoir (très) récemment croisé le prince Harry : "Je viens juste de croiser votre compatriote, le trésor national, le prince Harry, au feu rouge il y a 10 minutes, la star des séries À la Maison-Blanche, Parks and Recreation et 9-1-1 a-t-il affirmé lors d'un appel vidéo avec l'animateur britannique James Corden. Il habite à environ 1,5 km de chez moi. Il est très reclus. Le voir dans le voisinage, c'est comme voir le monstre du Loch Ness, et je l'ai enfin vu. Je l'ai enfin vu au volant de sa voiture."

Rob Lowe a continué en déclarant tenir "un scoop" : "Ça a été très, très rapide, ne me prenez pas au mot, mais on aurait dit qu'il portait une queue de cheval. Je pose ça là. Il m'est apparu, tel un observateur ordinaire, que ses cheveux ont beaucoup poussé et qu'ils étaient très fermement retenus en arrière par ce que je ne peux que supposer être une queue de cheval." Face au scepticisme de James Corden, lui-même ami des Sussex, qui avait fait le voyage jusqu'à Windsor en 2018 pour assister à leur mariage royal, Rob Lowe a donné un argument de poids : "C'était lui parce que je dois dire, je l'ai suivi jusqu'à la maison pour voir si la voiture y entrait", a admis l'acteur en riant.