Le prince Harry en deuil : décès "soudain" de sa marraine Lady Celia

Triste nouvelle pour le prince Harry : le 28 novembre 2020, sa marraine Lady Celia Vestey est décédée à l'âge de 71 ans. Le Daily Telegraph a annoncé sa mort en précisant que la Britannique était partie "soudainement, mais en paix". Désormais installé en Californie avec son épouse Meghan Markle et leur fils Archie (1 an), il semble peu probable de voir le prince Harry aux funérailles privées qui se tiendront dans les prochains jours.

Lady Celia faisait partie du cercle proche de la reine Elizabeth avec son mari Lord Samuel Vestey, ancien maître des chevaux de la maison royale, de 1999 à 2018. Le faire-part du décès invite d'ailleurs les proches de Lady Celia a faire un don en faveur du Ebony Horse Club, une organisation de bienfaisance qui vient en aide aux jeunes dans le besoin par l'intermédiaire des chevaux, dans le Sud de Londres. Après leur mariage célébré en 1981, Lady Celia et Lord Samuel ont eu trois enfants : William, Arthur et Mary. L'aîné de la tribu a notamment été page pour Elizabeth II, entre 1995 et 1998.

Le 21 décembre 1984, Lady Celia Vester s'est d'autant plus rapprochée de la famille royale en devenant la marraine du prince Harry. Lors du baptême célébré en la chapelle St George du château de Windsor, la Britannique avait ainsi pris la pause aux côtés du prince Charles et Diana. Harry a été baptisé en présence de trois marraines, Lady Celia Vester, Lady Sarah Chatto (fille unique de la princesse Margaret) et Carolyn Bartholomew (amie de Diana), et de ses trois parrains, le prince Andrew, Bryan Organ (artiste et portraitiste de la famille royale) et Gerald Ward (ancien soldat, businessman et ami proche de Charles, aujourd'hui décédé). Frances Shand Kydd, la mère de Diana, ainsi qu'Earl Spencer, son frère, étaient également présents, au même titre que la reine Elizabeth, son mari le prince Philip et la Reine mère.