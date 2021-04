Le prince Philip immortalisé par Kate Middleton, "un homme dévoué à sa famille"

En disparaissant, paisiblement, le 9 avril dernier, le prince Philip a laissé un vide immense au sein de la famille royale, dans le coeur des Britanniques, et bien plus encore. Le duc d'Edimbourg accordait une place essentielle à ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants et c'est en homme dévoué à son clan que Mike Tindall s'est souvenu de lui.

Vendredi 16 avril 2021, à la veille des obsèques du duc d'Édimbourg, l'ancien rugbyman de 42 ans - marié depuis 2011 à Zara Philips, petite-fille de la reine Elizabeth II et du prince Philip - a publié une touchante photo sur ses réseaux sociaux. On y découvre le prince Philip avec son arrière petite-fille Mia, attablé sur la terrasse du cabane en bois. Tous deux partagent un repas sans chichi, sur une petite table. Mia Grace Tindall est l'aînée des trois enfants et Zara et Mike Tindall. La fille de la princesse Anne et son époux ont récemment accueilli leur troisième enfant, un fils prénommé Lucas. Le petit garçon a vu le jour à la fin du mois de mars, dans des circonstances insolites puisque sa maman n'a pas eu le temps de se rendre à l'hôpital et a accouché dans la salle de bain.

Touché par la disparition du prince Philip, Mike Tindall lui a rendu un bel hommage avec cette photo de famille, signée Kate Middleton, comme il l'a indiqué dans la légende. "Cela a été une semaine très triste mais cela nous a donné le temps de nous replonger dans de beaux souvenirs et de belles histoires à la fois personnelles et partagées. Un homme dévoué à sa famille qui manquera pour toujours mais sera toujours aimé", a commenté Mike Tindall.