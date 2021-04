Le prince William et Kate : leur ancienne voiture bientôt vendue aux enchères

Cette voiture possède également de nombreuses caractéristiques propres à la famille royale. Comme William et Kate, le nouveau propriétaire profitera d'un système park assist évolué avec capteurs sensoriels et caméra inversée, des sièges chauffants (et électriques, pour ceux de devant), un toit panoramique, des marches sur les côtés (pour faciliter la montée à bord du 4*4), des capteurs sensoriels à l'avant et à l'arrière, mais aussi d'un frigo pour boissons, d'une barre de remorquage électrique ou encore de rideaux, pour l'intimité.

La maison Bonhams estime que le Range Rover se vendra en 35 000 et 46 000 euros.

Cette semaine, le prince William et Kate Middleton ont fait leur première apparition publique depuis les obsèques du grand-père de William, le prince Philip. Mercredi 21 avril, les parents des princes George, Charlotte et Louis (7, 5 et 3 ans) ont visité le centre RAF (Royal Air Force) Air Cadets à Londres. Toujours en période de deuil, William et Kate s'étaient entièrement habillés de noir lors de cette sortie.