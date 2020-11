Le prince William malade du coronavirus en secret : "Ça l'a vraiment assommé"

Le secret a été bien gardé pendant près de six mois : le 2 novembre 2020, The Sun a révélé que le prince William avait contracté le coronavirus en avril dernier. A en croire les informations du tabloïd anglais, le duc de Cambridge aurait souffert du Covid-19 mais aurait préféré garder son état de santé privé pour ne pas inquiéter le public. Il faut dire qu'au début de la pandémie, le Royaume-Uni était déjà préoccupé par le prince Charles et le Premier ministre Boris Johnson, qui ont tous deux contracté le virus au début du printemps.

"William a été frappé assez durement par le virus, ça l'a vraiment assommé, une source du Sun a-t-elle rapporté. A un certain point, il avait du mal à respirer, donc évidemment, tout son entourage était assez paniqué. Après avoir vu les médecins et été testé positif, ce qui était bien sûr un choc quand on sait à quel point il est en forme et en bonne santé, William était déterminé à maintenir les affaires à la normale. Il était déterminé à remplir ses engagements." Le Britannique de 38 ans aurait été traité par les médecins du palais et aurait suivi scrupuleusement les recommandations sanitaires du gouvernement en s'isolant dans sa demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk, où il est resté confiné avec son épouse Kate Middleton et leurs trois enfants jusqu'en septembre dernier.

Tout en faisant l'école à la maison avec Georges, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans), le fils de Diana a multiplié les visioconférences auprès de diverses organisations mobilisées outre-Manche pendant cette crise sanitaire, ne laissant rien voir de son état de santé à aucun moment. En famille, il a finalement rejoint son palais de Kensington à la rentrée scolaire, et repris les sorties officielles, aussi bien en solo le 21 octobre dernier, à l'hôpital Royal Marsden à Sutton, qu'au côté de sa populaire épouse Kate Middleton. La dernière apparition des Cambridge remonte au 20 octobre, à Londres : tout en découvrant les photos de la nouvelle exposition urbaine Hold Still, initiée par la duchesse, le prince William est apparu en forme, louchant sur des nuggets...