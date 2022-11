Léa (L'amour est dans le pré) enfin "libre" : la prétendante de Sébastien évoque le "désastre" qu'elle a vécu

L'aventure L'amour est dans le pré 2022 touche à sa fin. Le 7 novembre, M6 a diffusé la première partie du bilan, l'avant-dernier épisode donc. Les téléspectateurs ont ainsi découvert où en étaient Thierry, Guillaume ou encore Sébastien. Si elle est restée discrète depuis le début de la diffusion, l'une des prétendantes de ce dernier a souhaité briser le silence sur Instagram à la suite de la diffusion.

À l'issue de son speed-dating, Sébastien a jeté son dévolu sur Perrine et sur Léa. Ainsi, les deux femmes se sont rendues en Corse pour découvrir l'univers de éleveur de cochons, charcutier et castanéiculteur de 36 ans. Des tensions sont vite survenues entre les jeunes femmes, ce qui a notamment poussé le candidat a faire un choix rapidement. Et c'est avec la belle brune de 28 ans qu'il a souhaité poursuivre l'aventure. Si on les avait quittés heureux et optimistes, c'est seul que Sébastien a fait son arrivée au bilan face à Karine Le Marchand et pour cause, son histoire avec l'aide-soignante Alsacienne s'est bien vite terminée. Il a expliqué qu'il avait finalement pris la décision de ne pas se rendre chez elle, car il n'avait pas "ce feeling" qui lui disait que cela allait fonctionner. Il a ensuite révélé qu'il était en couple depuis "deux, trois mois" avec une certaine Charlène qui habitait non loin de chez lui.

L'issue de son aventure ayant été dévoilée, Léa a décidé d'enfin briser le silence sur cette expérience. Et elle n'a pas caché qu'elle était soulagée "d'être enfin libre de tout ça" car chaque lundi, elle avait "la boule au ventre", notamment à cause de l'acharnement qu'elle a subi sur les réseaux sociaux. "C'était une réelle aventure pour moi, sortir de ma zone de confort, mettre de côté ma pudeur, gérer ma sensibilité, mon caractère, le speed-dating, la semaine à la ferme, les interviews, les caméras, le montage, les réseaux, j'en passe... Et pour finir, ce bilan que j'attendais tant... À chacun sa version de l'histoire et sa conscience, maintenant que chacun vive la vie qu'il mérite ! En ce qui me concerne, je suis en paix", a poursuivi la jeune femme.

Bien que cela n'a pas toujours été simple, Léa a choisi de positiver en ne gardant que le meilleur. "Cette aventure n'a pas seulement été un désastre à tous points de vue, mais a également été très enrichissante, j'en ai beaucoup appris sur moi-même et sur l'être humain. Toute leçon est bonne à prendre, a-t-elle souligné. Et j'ai pris, les beaux messages, le soutien, la bienveillance, mais aussi des rencontres, de belles et de très belles rencontres. Le reste est sans importance pour moi aujourd'hui, je suis blindée et plus forte", a-t-elle confié. Et de conclure que désormais, elle ne souhaite plus être associée à Sébastien ou à l'émission de M6.