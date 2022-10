Léa Salamé a été la compagne d'un écrivain très discret pendant dix ans !

Léa Salamé présente ce samedi un nouveau numéro de Quelle époque ! sur France 2 toujours accompagnée de Philippe Caverivière et sa rubrique décalée Le Phil Pol et Christophe Dechavanne en tant qu'invité permanent.

Cela fait également huit ans que Léa Salamé fait partie de la famille France 2. Révélée au grand public par l'émission On n'est pas couché présentée par Laurent Ruquier et qu'elle a rejointe en 2014, la journaliste et présentatrice de 43 ans a présenté depuis de nombreux programmes sur cette chaîne dont L'Emission politique, Vous avez la parole, Stupéfiant ! et aussi On est en direct en tant que coprésentatrice.

Mais avant de devenir la célèbre présentatrice que l'on connaît, Léa Salamé a été en couple pendant dix ans avec un autre journaliste également écrivain, Olivier Guez. Âgé de 48 ans, ce dernier a notamment officié en tant que journaliste pour des médias internationaux tels que le New-York Times mais aussi français comme Le Monde, Le Figaro Magazine, L'Express ou encore Le Point.

Un écrivain très discret que Léa Salamé soutient toujours

Un homme discret et visiblement aussi occupé que son ex-compagne qui lui avait dédié ces tendres mots en décembre 2015 lors de la cérémonie des Femmes en or où elle avait été sacrée Femme en or dans la catégorie Médias : "C'est la personne qui me supporte tous les jours et qui ne comprend pas pourquoi je me réveille à 5 heures du matin, pourquoi je travaille autant, pourquoi je croule sous le travail, qui ne comprend pas pourquoi on ne va pas plus souvent se promener, voir les églises en Italie ou se balader à Buenos Aires. C'est pour ça chéri, c'est parce que je suis addict à mon métier et que j'aime ça par-dessus tout".

Bien qu'étant depuis plusieurs années en couple avec Raphaël Glucksmann, père de son fils Gabriel, né le 12 mars 2017, Léa Salamé avait discrètement soutenu son ex-conjoint avec un tweet publié le 28 avril 2020. Celui-ci avait sorti un livre intitulé La Disparition de Josef Mengele pour lequel il s'était vu décerner le prix Renaudot en novembre 2017. "Mélancolie du voyage, beau texte d'Olivier Guez dans Le Point", avait écrit son ex-compagne.