Léa Salamé attend son compagnon Raphaël Glucksmann au tournant : cette mission qu'elle lui a confiée...

La journaliste de 43 ans a fait une demande un peu particulière à son conjoint : celle de suivre l'émission évidemment mais surtout de mettre la main au porte-monnaie. "J'ai missionné mon compagnon pour faire un don pendant l'émission" a-t-elle confié au Parisien. Elle qui, il y a encore quelques mois, s'avouait sceptique concernant l'urgence climatique, commence à réaliser l'importance du message. Pour elle et pour le bien de son fils Gabriel, 5 ans : "J'ai vraiment changé il y a un an. J'ai réduit drastiquement ma consommation de viande. [...] Je privilégie au maximum le train, j'envisage d'acheter une voiture électrique ou hybride. A la maison, nous faisons davantage attention aux lumières, à débrancher le wifi. Je ne laisse plus couler l'eau quand je me brosse les dents."

Ces petits gestes du quotidien sont ceux à adopter à petite échelle, Léa Salamé en a conscience. Et elle n'a pas d'autres choix que de s'y tenir puisqu'un petit bonhomme veille au grain : "Mon beau-fils de 11 ans m'engueule si je gâche ou gaspille", rajoute-t-elle. Léa Salamé n'est pas la seule à revoir son mode de consommation du côté des stars pour apporter sa pierre à l'édifice. Hugo Clément, coanimateur du programme, l'est tout autant, voire plus. Marion Cotillard également. L'actrice profite de son statut de star mondiale pour faire passer le message dès qu'elle le peut. Manifestations, dons, voyages engagés, la comédienne sera d'ailleurs marraine de l'émission au côté de Yannick Noah. Que Raphaël Glucksmann retienne le message pour le don qu'il s'apprête à faire par amour pour sa Léa : quand on aime, on ne compte pas.