Léa Salamé et Léa Drucker complices : brochette de charme avec Elsa Zylberstein et Cécile Cassel

Certains événements mettent en lumière des amitiés et des relations sur lesquelles on n'aurait jamais misé. La Fashion Week est le théâtre de retrouvailles et d'étalage de complicité. Et ce mardi 24 janvier, dans un établissement situé dans le 15ème arrondissement parisien, Alexandre Vauthier a réussi à réunir de grands noms de la scène française. Outre ses mannequins et des stars anglo-saxonnes telles que Noah Cyrus, soeur méconnaissable de Miley, on retrouvait Emmanuelle Seigner, Philippe Leroy-Beaulieu, star d'Emily in Paris, Cécile Cassel ou encore Elsa Zylberstein, également présente au défilé Chanel le même jour.

Une autre star de la télévision, un peu plus rare sous les radars de la mode, avait aussi tenu à être présente sur le front row : Léa Salamé. La journaliste de 43 ans a abandonné sa petite famille que composent Raphaël Glucksmann et les enfants dont le petit Gabriel, 5 ans, pour venir découvrir le travail précis et précieux d'Alexandre Vauthier. Les organisateurs de l'événement se sont visiblement amusés puisque Léa Salamé était installée à côté d'une autre Léa : Drucker !

La présentatrice et la comédienne ont pris la pose l'une à côté de l'autre, contentes de se retrouver et d'assister au show ensemble. Le duo a vite été réuni avec un autre : celui composé par Philippine Leroy-Beaulieu et Cécile Cassel, soeur de Vincent Cassel. Les reines des écrans étaient toutes plus belles les unes que les autres et ont brillé dans l'assemblée du défilé.

Léa Salamé, au coeur d'une polémique

Léa Salamé a ainsi pu se changer un peu les idées car ces derniers temps, la star de France Télévisions semble un peu dans la tourmente. Le 31 janvier prochain, elle animera le prime Santé en France : l'état d'urgence, au côté de Michel Cymes. Le fait qu'elle ait été annoncée à ses côtés, à la place d'Adriana Karembeu, a fait se poser beaucoup de questions aux téléspectateurs, soupçonnant une dispute ou une rivalité avec Adriana Karembeu, fraîchement séparée. Un début d'incendie rapidement éteint par le plus médecins des animateurs : "Il n'y a aucun souci avec Adriana. Mais comme nous accueillerons, en direct, des politiques, Léa est ultra-compétente en la matière." Un argument solide qui a mis fin à toutes les spéculations.