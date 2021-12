Léa Salamé, ses "kilos en plus" et son "petit gras au bidou" : elle s'assume pleinement !

En 2017, Léa Salamé est devenue maman pour la première fois. Cette année-là, elle a accueilli avec son compagnon Raphaël Glucksmann leur fils Gabriel, deux ans après leur rencontre sur le plateau de l'émission On n'est pas couché. Ce rôle de mère, la journaliste n'a eu aucun mal à l'assumer, tout comme les kilos d'amour qu'elle a gagnés pendant sa grossesse.

Des kilos qu'elle n'a pas tout de suite réussi à perdre et auxquels elle a été confrontée de manière assez violente. "La presse people va chercher ta cellulite. J'ai été shooté trois mois après mon accouchement à la plage, j'ai eu les boules", a-t-elle récemment avoué dans le podcast InPower de la Youtubeuse Louise Aubery. Mais la figure de France 2 a compris depuis longtemps qu'en tant que femme et personnalité publique, elle ne peut malheureusement pas échapper aux regards curieux...

Ainsi, elle a appris à ne pas développer de complexes. "Si tu vois mes photos depuis 15 ans, j'ai toujours eu deux ou trois kilos en plus que j'ai toujours assumés", a-t-elle confié, et ce malgré "les remarques". Léa Salamé s'assume tellement qu'elle a aujourd'hui beaucoup d'autodérision sur sa personne et ce n'est pas Raphaël Glucksmann qui pourra dire le contraire. "Je me fous même de ma gueule devant mon mec en parlant de 'mon petit gras du bidou', mais j'assume parfaitement", a-t-elle raconté.