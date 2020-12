Léa Seydoux nue en couverture de Vogue : la jeune maman est radieuse

Numéro de Noël oblige, Léa a droit à non pas une, mais à trois couvertures différentes. L'occasion pour la jolie blonde de dévoiler sa nouvelle coiffure, une coupe garçonne furieusement stylée.

Cette année hors du commun a en tout cas permis à la jeune maman de se consacrer un peu plus à sa famille et en particulier à son fils George. En novembre dernier, elle se confiait à son sujet dans Madame Figaro : "Ce n'est pas toujours facile d'être parent. On est l'objet adoré et détesté. Le lien est passionnel. Je veux que mon fils soit respectueux, des femmes comme des hommes. Je ne le genre pas. Il aura la liberté d'être qui il veut, de s'habiller comme il veut, d'aimer qui il veut. Je souhaite qu'il acquiert le goût de la liberté".