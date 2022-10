Léa (Star Academy) prête à quitter l'aventure : sa décision provoque une vague de joie

Qui dit lundi, dit retour de la quotidienne de la Star Academy 2022. Et une fois de plus, Léa s'est fait remarquer par les téléspectateurs, lors de l'émission de ce lundi 24 octobre, sur TF1.

Le public a pu découvrir le retour des élèves au château de Dammarie-les-Lys après le prime, qui s'est terminé par l'élimination d'Amisse. Chacun a donné son ressenti concernant la nouvelle émission en direct. Et Léa a fait des confidences qui ne sont pas passées inaperçues. Paola est revenue sur la critique de Laure Balon, professeure d'expression scénique, à la suite de la prestation de sa camarade avec Amir, sur le titre Rétine. "Elle est en devenir, qu'elle commence à aller vraiment creuser dans ses émotions et à se donner la permission de les donner. Moi je trouve qu'Amir a donné 300% de son coeur et Léa, tu as donné seulement 60%. Il faut que tu apprennes à vraiment être dans l'amour avec ton partenaire, surtout dans ce duo. Tu es très belle, mais ce n'est pas assez pour moi", avait-elle analysé. Des paroles qui ont touché la jeune femme de 24 ans.

"Je ne me sentais pas du tout à ma place. Je me suis dit : 'Léa, tu te rends compte que tu vas chanter avec Amir alors que tu es censée rester chez toi et chanter dans ta chambre'", a-t-elle tout d'abord déclaré. Choquée, Paola a donc tenté de la rassurer. Mais rien n'y a fait. "Honnêtement, je ne me vois pas vivre plus que deux semaines ici, c'est impossible. Je n'y arriverai pas. J'aurais envie de rentrer chez moi. Je ne suis pas capable. Cette semaine j'ai donné mon plus et ça a donné de la merde, alors tu imagines la semaine prochaine ?", a poursuivi Léa face aux autres candidats qui étaient abasourdis.

Léa encore critiquée sur Twitter

"Toute la soirée je l'ai vécue en mode : 'Léa, tu es une catastrophe. Donc en vrai, je suis impatiente de voir le débrief demain pour avancer. Mais c'est très très dur. Ça veut dire que je passe ma vie à faire la meuf, mais quand j'affronte la réalité, je perds mes moyens de dingue", a-t-elle ensuite confié en interview. Sur Twitter, une grande partie des internautes qui ne semble pas vraiment l'apprécier en a profité pour une fois de plus s'en prendre à Léa.

"Elle saoule Léa ! Tu te sens pas à ta place sors !", "Léa qui veut quitter le château et rentrer chez elle...Je te réserve un Uber? C'est pour moi, ça fait plaisir", "Léa elle me gave j'espère qu'elle va être nominé et qu'elle va dégager ! Puisqu'elle veut rentrer chez elle qu'elle laisse sa place à un autre élève qui en veut +", "Après si elle veut rentrer chez elle ne la retenez pas les gars", a-t-on notamment pu lire.