LeBron James, légende du basket : qui est Bronny, son fils très beau gosse et futur star de la NBA ?

C'est un moment qui restera longtemps gravé dans la mémoire des amateurs de basket, qui ont certainement dû veiller tard cette nuit pour assister au match des Los Angeles Lakers. Alors qu'il ne reste plus que quelques secondes dans le troisième quart-temps, LeBron James s'empare du ballon et score, sauf que ce panier n'est pas comme les autres. Le champion de 38 ans vient tout simplement de devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, dépassant Kareem Abdul-Jabbar, détenteur du record jusqu'ici. Une nouvelle ligne dans le palmarès de celui que l'on surnomme King James et qui montre bien l'importance et le talent immense du joueur.

Constamment comparé à Michael Jordan, LeBron James est pourtant assez différent, même s'ils ont quelques points communs, à commencer par des fils très doués au basket. En effet, le natif d'Akron, dans l'Ohio, est l'heureux père de trois beaux et grand enfants, LeBron James Jr (18 ans), Bryce Maximus (15 ans) et Zhuri (8 ans). Son fils aîné, que tout le monde a rapidement surnommé Bronny, est d'ailleurs un excellent athlète, tout comme son papa et à 18 ans, il est déjà très populaire sur les réseaux sociaux. Actuellement joueur dans un lycée de Los Angeles, il semble bien parti pour intégrer une grande université américaine et pourquoi pas devenir lui aussi un excellent joueur de la NBA.

Bronny n'a pas hérité que du talent de son père, mais également de son physique avantageux et sur Instagram, où il est suivi par plus de 6,9 millions d'abonnés, il n'y a probablement pas que des amateurs de basket ! Le jeune homme apparaît très proche de son père et de son petit frère et sa vie semble tourner autour du basket, mais quoi de plus normal avec un tel père. Présent hier soir pour assister à l'exploit de son paternel, le jeune homme était fou de joie dans les gradins de la Crypto.com Arena de Los Angeles.