Leïla Bekhti en total look cuir, Louane pailletée pour les vitrines de Noël des Galeries Lafayette

La ville lumière n'a jamais aussi bien porté son nom. Le mercredi 17 novembre 2021, la magie de Noël s'est emparée des Galeries Lafayette Haussmann, situées dans le 9 arrondissement de Paris, en transformant son intérieur et ses vitrines. Et comme le veut la tradition, certaines égéries ont été sélectionnées pour parrainer le sapin et ses décorations qui sentent bon la fin d'année. Pour cette édition 2021, intitulée "1, 2, 3 Noël !", c'est Omar Sy et son épouse Hélène qui ont été investis de cette mission cruciale, pour l'association Cékedubonheur. Ils étaient entourés de deux célèbres ambassadrices de l'organisation : Leïla Bekhti et Louane.

Cette année, les Galeries Lafayette Haussmann se sont associées à l'atelier Bournillat pour leurs vitrines de Noël. Les onze tableaux, présentés au public le 17 novembre, embarquent petits et grands dans une épopée incroyable qui retrace le voyage des jouets, de leur réveil en atelier au banquet des fêtes en passant par une chorale... et se terminant, bien sûr, le soir de la tournée féérique de l'homme en rouge. Le sapin est, quant à lui, installé, comme la tradition l'exige, en dessous de la coupole du grand magasin. Il s'anime toutes les 30 minutes et sera présent jusqu'au 31 décembre 2021.

A chaque fois c'est ultra touchant

C'est avec un plaisir non dissimulé que Louane a pris part à l'aventure. Elle était, après tout, la marraine des 40e illuminations des Champs-Elysées en novembre 2020. "Ça fait quelques années que je suis là avec vous et à chaque fois que je suis là, que je viens, que ce soit dans ce genre d'évènements ou dans les hôpitaux, à chaque fois je me prends une claque, a-t-elle expliqué. Ça me ramène à la réalité. A chaque fois c'est ultra touchant. J'ai un petit problème avec la gestion de mes émotions et je pense que c'est la plus belle chose que je puisse faire dans ma vie que de donner de mon temps pour cette association incroyable." Ce n'est, effectivement, que du bonheur...