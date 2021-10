Lena Simonne canon au défilé Etam : son mari Roméo Elvis sous le charme

Il s'agit du troisième défilé Etam de Lena Simonne, qui est égérie de la marque. L'originaire du Périgord a vu sa carrière décoller en 2016 avant de travailler pour des grands noms de la mode : Nasty Gal, Etam, Rouje, à Sézane ou encore Louis Vuitton en passant même par Off-White. "Quand on s'est rencontrés, on était au même niveau de carrière, on débutait, on a grandi ensemble. Forcément, ça m'a aidée, je ne le cache pas. Il y a des marques qui m'ont contactée parce qu'elles m'avaient repérée avec lui, mais je n'ai jamais usé de ça, je ne veux pas être catégorisée comme 'copine de'", avait-elle défendu dans les colonnes de ELLE en juin dernier.

Lena Simonne et Roméo Elvis se sont mariés en août dernier en Dordogne, en présence de la soeur du rappeur, Angèle et de leur maman, l'actrice belge Laurence Bibot.