Roméo Elvis et l'accusation d'agression sexuelle : sa compagne Lena Simonne réagit

Lena Simonne n'est pas du genre à parler shampooing, codes promo et autres restaurants branchés. Sur Instagram, le mannequin préfère la discrétion et la pudeur. Elle sait quel est le risque à vouloir tout partager de sa vie privée, d'autant plus qu'elle partage la vie du rappeur Roméo Elvis depuis plusieurs années. Un principe de vie qu'elle détaille dans le dernier numéro de ELLE, dont elle fait la couverture.

"Je ne suis pas du genre à parler face caméra à ma communauté, d'autres le font mieux que moi. Je ne suis pas à l'aise. Je pense qu'on m'apprécie pour autre chose. Je montre mes copines, mes photos professionnelles. Mais je n'ai pas envie de partager mon intimité, surtout que je suis en couple avec quelqu'un de connu. Je ne veux pas que ce soit trop intrusif", développe-t-elle dans l'édition du vendredi 11 juin 2021.

Originaire du Périgord, Lena Simonne a vu sa carrière décoller depuis 2016, année où elle a intégré l'agence New Wave Management. Depuis, on a pu la voir dans une flopée de campagnes, de Nasty Gal, Etam, Rouje, à Sézane ou encore Louis Vuitton en passant même par Off-White. Elle avait rencontré Roméo Elvis en 2015, juste avant que leurs carrières respectives ne décollent.

"Il fallait que je reste dans la vraie vie"

"Quand on s'est rencontrés, on était au même niveau de carrière, on débutait, on a grandi ensemble. Forcément, ça m'a aidée, je ne le cache pas. Il y a des marques qui m'ont contactée parce qu'elles m'avaient repérée avec lui, mais je n'ai jamais usé de ça, je ne veux pas être catégorisée comme 'copine de'", se défend-elle. Malgré toutes ces précautions, Lena Simonne a reçu une vague de haine venue de ceux qui considéraient qu'elle était complaisante face à l'agression sexuelle commise par Roméo Elvis.

Aujourd'hui, Lena Simonne et Roméo Elvis sont toujours en couple et même très heureux. Ils prévoient de poursuivre leur vie à deux sans trop s'exposer : "J'ai mon travail à Paris, ma vie, mes amis. Mais à Bruxelles, j'ai l'amour. On a des beaux projets, bientôt une maison avec un jardin."

Retrouvez l'entretien de Lena Simonne en intégralité dans le dernier numéro de ELLE.