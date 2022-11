Léna Situations sans sourcil, une décoloration vire au désastre : "Ma mère déteste !"

La fête d'Halloween, chaque année, emplie de frissons et de petites frayeurs. Dans la rue face aux costumes des enfants, à la maison devant l'écran, et une savoureuse sélection de films d'horreur. Pour Lena Mahfouf, alias Lena Situations, la peur a commencé très tôt, le 31 octobre 2022, au petit matin face au miroir. Comme elle l'explique dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, la jeune influenceuse a subi un changement de look, pour les biens de son métier, qui a tourné à la petite catastrophe.

On les a décoloré pour un shooting

"Je me suis réveillée sans sourcil car hier soir on les a décoloré pour un shooting, raconte la reine de la Fashion Week. On a fait des photos avec mon costume d'Halloween. Je vous les posterai ce soir d'ailleurs. Mais j'avais trop la flemme de les recolorer, de repasser une heure, du coup je me suis réveillée sans sourcil. Voilà. Ma mère déteste." Si ce nouveau look a un côté un peu terrifiant, il ne s'agit toutefois pas d'une blague manigancée pour le festival de la peur et des cris. Sur toutes les images qui suivent ce discours, Lena Situations n'a, effectivement, plus aucun poil au-dessus de ses deux yeux. Boo !