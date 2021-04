Les 12 Coups de midi : Chantal Ladesou perd ses faux cheveux en pleine émission !

Julien Ansault, le deuxième enfant de Chantal Ladesou et Michel Ansault, est lui aussi devenu papa. Son épouse Pauline Lefèvre a accouché et donné naissance à des jumeaux au mois d'octobre 2020. Elle en a révélé les prénoms, Léopoldine et Hughes, dans une interview accordée au magazine Gala : "Je regarde mes bébés grandir, découvrir le monde qui les entoure. J'ai décidé de les allaiter et surtout ne pas me poser trop de questions. Je me sens si chanceuse de pouvoir vivre ces moments privilégiés, malgré le contexte catastrophique, entre autres pour nos métiers de la culture. J'ai l'impression d'être une maman louve qui les protège de toutes les ondes négatives."